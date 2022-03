Ue: de Guindos (Bce), guerra in Ucraina non rappresenta "minaccia" per stabilità finanziaria Eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell'Ucraina non rappresenta una "minaccia" per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro, ma provocherà un aumento dell'inflazione e una minore crescita a causa del forte aumento dei prezzi dell'energia. Lo ha detto il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), Luis de Guindos, durante il suo discorso al Congresso nazionale degli studenti di Economia e Commercio', organizzato dal Consiglio studentesco dell'Università Carlos III di Madrid. Il vicepresidente della Bce ha riconosciuto la "sorpresa negativa" del dato dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) di febbraio per la zona euro al 5,8 per cento, che non include ancora l'effetto dell'aumento dei prezzi di gas e petrolio dovuto all'Ucraina. mo anno. "I mercati finanziari non hanno sperimentato uno stress di liquidità estremo", ha detto de Guindos, aggiungendo che la situazione che si sta vivendo ora "non è paragonabile" a quanto accaduto nel marzo del 2020 con lo scoppio della pandemia del coronavirus. (segue) (Spm)