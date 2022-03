Ue: de Guindos (Bce), guerra in Ucraina non rappresenta "minaccia" per stabilità finanziaria Eurozona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente, la ragione è che l'economia russa "non è grande, è simile in termini di Pil alla Spagna", anche se altre caratteristiche come la forza energetica e militare devono essere prese in considerazione. Inoltre, de Guindos ha evidenziato che l'esposizione del sistema finanziario europeo verso la Russia "è molto limitata" e si situa ad appena il 3 per cento. Per quanto riguarda la forte dipendenza dell'Europa dalle esportazioni di petrolio e gas russo, secondo il vicepresidente della Bce la chiave è il modo in cui questo si ripercuoterà sui prezzi dell'energia e sull'inflazione, e questo "porterà ad un abbassamento dei redditi delle famiglie e potrebbe portare ad una minore crescita dell'economia globale ed europea". (Spm)