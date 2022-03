Ucraina: D'Uva (M5s), interrogazione per potenziare difesa da rischio nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non può che allarmarci la folle decisione di Vladimir Putin di ordinare alle forze di deterrenza nucleare russe di prepararsi a un eventuale attacco militare nucleare. Una minaccia ai danni dell’Ucraina che, se realizzata, genererebbe effetti drammatici nell’intero continente europeo e anche nel nostro Paese. È necessario, quindi, potenziare le nostre forze militari per difenderci da questo tipo di minacce, che la diplomazia deve scongiurare a tutti i costi. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione al ministro della Difesa per sapere se, alla luce dell’attuale scenario politico e militare in Ucraina, si ritenga di rafforzare l’attività della Scuola interforze per la Difesa Nbc di Rieti in materia di difesa nucleare e di aumentare le risorse in formazione di difesa da attacchi nucleari". Lo dichiara in una nota Francesco D’Uva, deputato del Movimento cinque stelle e questore alla Camera. "La Scuola interforze - aggiunge il parlamentare - rappresenta un fiore all’occhiello nel settore di prevenzione e contrasto alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari del personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, dei dicasteri e delle organizzazioni civili coinvolte nella Difesa. Già in passato mi ero interessato della struttura, riuscendo a far approvare assieme ai colleghi della commissione Difesa un emendamento che stanzia finanziamenti per rafforzare le capacità operativa della Scuola. Nel mondo si contano circa 11 mila testate atomiche, di cui quasi la metà è detenuta dalla Russia. Un attacco militare nucleare da parte della Russia avrebbe una capacità distruttiva senza precedenti. Il nostro Paese deve essere pronto ad avviare azioni di coinvolgimento e una pianificazione, a scopo precauzionale, delle possibili forme di protezione della popolazione civile in caso di attacco nucleare". (Com)