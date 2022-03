Ungheria: sondaggio elettorale, si allarga il vantaggio di Fidesz sull’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo ungherese Fidesz ha allargato il suo vantaggio sulla coalizione di opposizione. E’ quanto emerge da un sondaggio dell’istituto Median condotto tra il 22 e il 26 febbraio. La rilevazione colloca Fidesz al 39 per cento, contro il 32 per cento della coalizione di sei partiti che si oppone alla formazione del premier Viktor Orban. L’opposizione ha perso due punti ed è invece aumentata la percentuale degli indecisi, passata dal 13 per cento di un precedente sondaggio al 20 per cento di quello di fine febbraio. Marginali sono le percentuali accordate dagli intervistati all’estrema destra di Mi Hazank e al partito satirico del Cane a due code. (Vap)