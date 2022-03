Aerospazio: Airbus inaugura un nuovo campus per formare i piloti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Flight Academy Europe (Afae), filiale interamente controllata da Airbus, ha inaugurato un nuovo campus ad Angoulême, nel sud-ovest della Francia. Nel corso della cerimonia, Airbus ha confermato che Volotea, il vettore con base a Barcellona, sarà il primo a reclutare i piloti cadetti di Airbus. Lo riferisce un comunicato stampa.La decisione di Volotea di reclutare undici fra i piloti appena diplomati di Airbus costituisce una conferma della qualità del programma di addestramento "Ab-Initio" di Airbus, che ha preso il via nel 2019. Il programma fornisce ai cadetti le competenze e la mentalità necessarie a diventare un "pilota pronto per le operazioni", concentrandosi sull'importante sviluppo delle competenze chiave sia tecniche che comportamentali del pilota. Attualmente nelle fasi finali della loro formazione di pilota, i cadetti Airbus si uniranno a Volotea per volare come piloti di aerei commerciali a partire da aprile - maggio di quest'anno. "Questo è un giorno molto importante per Volotea, poiché per la prima volta prendiamo i cadetti direttamente dalla Airbus Flight Academy Europe. È per noi un momento emozionante, perché sappiamo che la qualità del programma è di livello molto elevato, ed è perfettamente allineato alla filosofia della formazione di Volotea", ha dichiarato Carlos Muñoz, Ad di Volotea. "La nostra azienda continua a far crescere, anno dopo anno, la propria flotta di Airbus, e avremo bisogno di molti più piloti. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una partnership a lungo termine e di grande successo con la Airbus Flight Academy a beneficio di molti giovani piloti." (segue) (Com)