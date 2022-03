Aerospazio: Airbus inaugura un nuovo campus per formare i piloti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione della nuova struttura consente ad Afae - la prima scuola di volo a offrire il programma Airbus PIlot Cadet Training in Europa - di rafforzare la capacità di addestrare fino a 200 cadetti piloti alla volta. Il sito, che si estende su 4,7 ettari, comprende un nuovo edificio di circa 3200mq che sarà dedicato alla formazione degli aspiranti piloti, con 14 aule e sale riunioni, una sala simulatori, un auditorium e un ristorante. Con l'ampliamento della propria base di addestramento "Ab-Initio", Airbus riafferma il proprio impegno di lunga data volto a sostenere i vettori clienti nell'anticipare e preparare il futuro. Contribuendo all'addestramento dei piloti di domani - una domanda stimata attualmente a circa 550.000 nei prossimi 20 anni- Airbus sta facendo sì che il settore degli aerei commerciali sia pronto per la ripresa del traffico aereo nel periodo 2023-2025 e negli anni successivi. Il trasferimento in un nuovo campus è anche l'occasione per Afae di impegnarsi e allinearsi alll'approccio globale di Airbus alla sostenibilità. Un primo passo è stato il conseguimento della certificazione ISO 14001 per il sito nel 2021. Afae sta rivolgendo attualmente i propri sforzi alla riduzione delle emissioni di CO₂ della propria flotta di aerei da addestramento - è infatti in corso un ordine per l'aeromobile leggero Elixir, più efficiente nei consumi e più silenzioso, per completare l'attuale flotta Cirrus - oltre a garantire un'impronta ambientale decarbonizzata in termini di siti fisici e catena di approvvigionamento. In futuro, Afae è pronta ad adattare le proprie operazioni in linea con l'ambizione a lungo termine di emissioni zero di Airbus, assicurando al tempo stesso il mantenimento dell'approccio globale e innovativo alla formazione per cui Airbus è riconosciuta da 50 anni, attraverso l'introduzione costante delle ultime tecnologie e concetti di apprendimento, tra cui l'educazione ambientale, fin dal primo giorno. Il programma di formazione dei cadetti piloti di Airbus è aperto a diplomati di scuola superiore di più di 18 anni in tutto il mondo. I candidati saranno sottoposti a test di screening online e in loco prima di essere ammessi all'addestramento che comprenderà più di 750 ore di scuola a terra e 200 ore di addestramento pratico (volo e simulatore). (Com)