Bangladesh: vaccini, somministrazione prime dosi proseguirà

- La somministrazione di prime dosi di vaccini contro il coronavirus in Bangladesh prosegue, anche se l’obiettivo nazionale di raggiungere il 70 per cento della popolazione è stato superato. Lo ha annunciato Shamsul Haque, segretario della task force per la gestione della vaccinazione anti-Covid. Lo stesso Haque aveva precedentemente indicato il 26 febbraio come ultimo giorno utile. In quella data è stata organizzata una giornata speciale di vaccinazioni, con lo scopo di effettuare dieci milioni di somministrazioni di prime dosi. L’iniziativa è andata bene, con 12 milioni di inoculazioni, e il governo bengalese, avendo disponibilità di dosi, ha deciso prima di estenderla per tre giorni e poi di proseguire la campagna vaccinale. (segue) (Inn)