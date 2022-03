Bangladesh: vaccini, somministrazione prime dosi proseguirà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi, secondo i dati ufficiali, 122.689.831 persone hanno ricevuto la prima dose, pari al 102,91 per cento dell’obiettivo e al 72,04 per cento della popolazione, mentre 83.529.389 hanno ricevuto due dosi, pari al 70,06 per cento dell’obiettivo e al 49,04 per cento della popolazione; inoltre sono state somministrate 3.718.585 terze dosi, pari al 4,45 per cento di chi ha ricevuto due dosi. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica il bollettino odierno del ministero della Sanità segnala 799 nuovi casi e otto decessi. Su 23.817 test effettuati il tasso di positività è del 3,35 per cento. Sono state dichiarate guarite 7.460 persone, che hanno portato il totale a 1.822.125, con un tasso di guarigione del 93,71 per cento e un tasso di letalità dell’1,49 per cento. Dall’inizio della pandemia il numero dei contagi è arrivato a 1.944.376 e quello delle vittime a 29.045. (Inn)