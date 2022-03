Romania-Ue: von der Leyen incontra domani presidente Iohannis per discutere di Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontrerà domani il presidente romeno Klaus Iohannis per discutere della situazione in Ucraina e del sostegno dell'Europa ai profughi che scappano dalla guerra. Secondo una nota della cancelleria presidenziale di Bucarest, von der Leyen sarà ricevuta da Iohannis a Palazzo Cotroceni alle 10. "La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si recherà in visita in Romania e Slovacchia per discutere con i leader di questi Paesi della situazione in Ucraina e del sostegno dell'Europa ai rifugiati ucraini", ha affermato Dana Spinant, direttore della comunicazione politica presso la Commissione europea. Iohannis ha annunciato ieri che la Romania diventerà un centro per la raccolta e il trasporto di aiuti umanitari internazionali verso l'Ucraina e gli ucraini. (Rob)