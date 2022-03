Ucraina: Franceschini, "chi ama la cultura e l'arte non può che essere contro la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ama la cultura e l'arte non può che essere contro la guerra ed è quello che si sta vedendo in tutto il mondo e anche in Russia". Lo ha detto a Milano il ministro della Cultura Dario Franceschini a margine della presentazione del dossier di "Bergamo-Brescia, Capitale italiana della cultura 2023". "Non potevamo immaginare che il 2023 sarebbe arrivato dopo la pandemia e dopo questa guerra incredibile in cui l'umanità si trova ingiustamente e imprevedibilmente travolta, ora ci sarà ancora più bisogno di mostrare che si riparte e la cultura può dare un contributo enorme alla ripartenza", ha concluso il Ministro. (Rem)