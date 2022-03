Ue: riparte da Venezia mobilità studenti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte da Venezia la mobilità degli studenti europei. È uno dei principali temi affrontati in occasione dell’assemblea generale dell’ECSTA (European Council for Student Affairs), l'ente europeo per il diritto allo studio, che si è svolta proprio nel capoluogo veneto. Lo si legge in una nota. Al centro del dibattito, che ha coinvolto i principali rappresentanti degli organismi europei che erogano servizi a tutti gli studenti universitari - dalla Francia alla Polonia, dalla Germania all’Irlanda anche la ripartenza post Covid e il consolidamento della cooperazione fra Paesi per la condivisione di buone pratiche e nuove strategie comuni di mobilità studentesca fisica e digitale. A fare gli onori di casa, il presidente dell’ESU di Venezia, Piergiovanni Sorato: “Voglio ringraziare ECSTA per aver organizzato nella nostra città questo importante appuntamento, rendendo Venezia ancora più partecipe della vita dello studente all’interno dell’Europa - ha dichiarato -. Con le nostre Università, Ca’ Foscari e Iuav, vogliamo dare ulteriore impulso alla nostra vocazione internazionale, mettendo Venezia al centro di un ambizioso progetto”. (segue) (Com)