Ue: riparte da Venezia mobilità studenti europei (2)

- La questione della mobilità e degli interventi a favore della sostenibilità sono connessi a temi centrali per il mondo accademico. Non solo il diritto allo studio - prosegue la nota - ma soprattutto l’accessibilità alle sedi universitarie, come condizione imprescindibile per la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi e l’inclusione sociale, con la pandemia che ha accelerato alcune trasformazioni del sistema. Vicepresidente dell’ECSTA è Stefano Ferrarese, nuovo direttore generale dell’ESU di Venezia, l’ente per il diritto allo studio veneziano, che si distingue nel panorama istituzionale per l’efficienza dei servizi, la sicurezza e la qualità delle residenze e delle mense per studenti, l’innovazione tecnologica, il costante affiancamento e le opportunità di lavoro oltre che di studio per gli studenti. (Com)