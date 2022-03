Piemonte: assessore Sanità su presidio Valle Belbo, nuovo progetto riduce tempi e costi oltre a potenziare offerta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una parte delle risorse che non verranno utilizzate – ha sottolineato Icardi - sarà possibile costituire un polo sanitario territoriale a Nizza, attraverso il recupero del presidio Santo Spirito che si affiancherà alla Casa della Salute già esistente. In questo polo territoriale troveranno quindi spazio il consultorio, ambulatori dei medici di medicina generale, il dipartimento di salute mentale e il servizio dipendenze, mentre è in corso di valutazione la collocazione dell’Hospice, che sarà comunque ospitato o nel Polo di Nizza o nel nuovo Presidio della Valle Belbo", ha concluso. (Rpi)