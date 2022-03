Russia: ministero Esteri, interruzione Nord Stream 2 da parte Germania danno irreversibile a relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Germania di interrompere il processo di certificazione del gasdotto Nord Stream 2 comporta un danno irreversibile alle relazioni con la Russia. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un commento pubblicato sul sito del dicastero. Secondo il ministero degli Esteri russo, il rifiuto di Berlino di lanciare il gasdotto avrà come conseguenza la rapida crescita dei prezzi del gas in Europa. Inoltre tale decisione viene considerata da Mosca come "inaccettabile dal punto di vista del diritto internazionale". Il gasdotto sottomarino Nord Stream 2 avrebbe dovuto inviare carburante direttamente dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. (Rum)