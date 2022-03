Taiwan: ex segretario di Stato Usa Pompeo arrivato oggi sull'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato Usa Mike Pompeo è arrivato oggi a Taiwan per una visita di quattro giorni, durante la quale avrà modo di tenere colloqui con esponenti della politica locale. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", precisando che Pompeo è atterrato all'aeroporto internazionale di Taoyuan alle 19:38 (ora locale), con la moglie Susan, il suo ex consigliere per la politica cinese Miles Yu e altre nove persone. Il gruppo è stato accolto dal viceministro degli Esteri, Harry Tseng. All'arrivo Pompeo ha detto ai giornalisti che aspettava questa visita da "molto tempo" e di essere impaziente di incontrare "uomini d'affari, politici e cittadini da ogni angolo di questa grande nazione". Nella giornata di domani, 3 marzo, l'ex alto funzionario incontrerà la presidente Tsai Ing-wen e sarà insignito dell'Ordine della Stella Brillante per il contribuito prestato alla promozione dei legami Usa-Taiwan, riferisce l'ufficio presidenziale. Nel corso della visita, Pompeo avrà modo di incontrare il vicepresidente, Lai Ching-te, nonché dirigenti del colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) e di China Steel Corp. Pompeo ha servito come segretario di Stato durante l'amministrazione del presidente Donald Trump tra il 2018 e il 2021. L'ex segretario è uno tra gli ex funzionari Usa di maggior profilo a visitare l'Isola, dopo l'ex presidente Bill Clinton nel 2005 e l'ex vicepresidente Dick Cheney nel 2017.(Cip)