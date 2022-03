Ucraina: Airbus non invierà più componenti in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus non invierà più i suoi componenti in Russia e bloccherà i servizi per le compagnie aeree russe nell'ambito delle sanzioni decise dopo l'atto di Mosca all'Ucraina. Lo ha annunciato il gruppo nell'ambito delle sanzioni decise contro la Russia. In una dichiarazione trasmessa dal suo portavoce, Airbus spiega che sta analizzando la possibilità di mantenere in servizio l'Engineering Centre Airbus Russia. La struttura, inaugurata nel 2003, è situata a Mosca, impiega 200 ingegneri russi ed è stata lanciata attraverso un'impresa comune con i gruppi Systema Invest e Kaskol. (Frp)