Speciale scuola: Municipio Roma XI, attivata mensa per i piccoli del nido Malaguzzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è attivo il servizio mensa nel Nido Loris Malaguzzi, in Municipio Roma XI. A fornire i pasti per i 43 bambini che frequentano la struttura è la vicina mensa della scuola dell'infanzia. Si tratta di un servizio atteso da molti anni, richiesto e voluto da genitori e gruppo educativo anche per l'importanza che il pasto ricopre dal punto di vista pedagogico, per il percorso di autonomia dei più piccoli. L'intervento rientra nella strategia dell'Amministrazione volta a migliorare i servizi educativi 0-6 anni, con uno sguardo attento alle esigenze delle famiglie. L'inaugurazione, alla presenza dell'assessora capitolina Claudia Pratelli, del presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi e dell'assessora municipale Claudia Bruschi. "Parte oggi - dichiara il presidente Lanzi - il servizio di refezione nel Nido Loris Malaguzzi, per le bambine e i bambini che frequentano il turno antimeridiano. Un servizio atteso e richiesto da circa dieci anni dalla comunità educante e dalle famiglie. Ringrazio per questo importante obiettivo che è stato raggiunto l'assessora capitolina Claudia Pratelli e del Municipio Claudia Bruschi, che hanno lavorato con le educatrici e la coordinatrice del Nido insieme agli uffici municipali". (Com)