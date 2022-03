Speciale scuola: Municipio Roma IV, inaccettabile sospensione servizio mensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Municipio Roma IV "stigmatizziamo con forza quanto accaduto nelle scuole del nostro territorio. È inammissibile che i bambini di nidi, materne e primarie siano rimasti a digiuno fino al tardo pomeriggio". Lo scrivono in una nota congiunta tra commissione Scuola e l'assessora con deleghe alla Scuola, Annarita Leobruni, del Municipio Roma IV. "Insieme ci impegniamo a promuovere presso l'assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, tutte le azioni necessarie a tutelare il diritto all'istruzione dei nostri alunni e a prevenire il ripetersi di simili episodi - si legge nella nota -. Esprimiamo ai lavoratori, il cui diritto allo sciopero resta inviolabile, solidarietà per le gravi denunce in merito alle inadempienze contrattuali. Troviamo scandalosa la gestione dell'azienda vincitrice dell'appalto che ha interrotto un servizio essenziale", conclude la nota del Municipio Roma IV. (Com)