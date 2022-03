Speciale scuola: 44 milioni per le scuole di Roma, 12 nuove costruzioni e riqualificazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio i 20 progetti, tra nuove costruzioni e riqualificazioni, per un totale di 37 milioni di euro saranno così distribuiti: asilo nido nuovo in via della Maremma nel Municipio III per un totale di 60 posti; tre scuole infanzia nel Municipio IV per un totale di 176 così divisi, demolizione e ricostruzione in via Fiorentini 48 (24 posti), riqualificazione sia in via Palenco 60 (116 posti) che in via del Frantoio 46 (36 posti); un intervento di riconversione in asilo nido in via Guattari 45 nel Municipio V (60 posti); due nuove asili nido e una nuova scuola dell'infanzia nel Municipio V, saranno collocate in via Don Ruggero Caputo (60 posti), via Capestrano (60 posti), via Valderice (90 posti); riqualificazione di un nido e di una scuola per l'infanzia nel Municipio VII, il primo in circonvallazione Appia 118 (60 posti), la seconda in via Lemonia 226 (24 posti). Una nuova costruzione, un asilo nido, e una riqualificazione riguarderanno il Municipio XI: in via Decimomannu sarà realizzato il nido (60 posti) e in via Greve 61 sarà riqualificata la materna (40 posti); nel Municipio XIII sarà riqualificato l'asilo nido di via di Val Cannuta 235 (20 posti). (Rer)