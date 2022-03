Trasporti: un tornio fuori uso e i treni senza revisione, così ieri è andata in tilt la Metro B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tornio di Atac, che rimette in sesto le ruote dei treni, è stato danneggiato "probabilmente con un grosso martello che ne ha sfasato la taratura", forse "nella notte tra venerdì e sabato", ha spiegato l'assessore ai Trasporti capitolino, Eugenio Patanè, nell'ambito di diverse interviste. Alcuni treni, quindi, non hanno potuto essere in servizio sulla Metro B, poichè non avevano svolto la manutenzione delle ruote prevista dopo un certo chilometraggio. Altri treni, invece, sono al palo da tempo a causa della mancata revisione. A tutto questo si sono aggiunti anche un paio di guasti. Così, nella giornata di ieri, martedì 1 marzo, sulla linea B della metropolitana il servizio è andato in blocco per 12 ore. (segue) (Rer)