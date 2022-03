Trasporti: un tornio fuori uso e i treni senza revisione, così ieri è andata in tilt la Metro B (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È vero che il trasporto su ferro, metropolitane e tram, nella Capitale ha ottenuto dai romani la sufficienza (6,1) nell'ultima indagine sulla qualità dei servizi pubblici, tuttavia la condizione delle infrastrutture, secondo il titolare dei Trasporti a Palazzo Senatorio, "è da terzo mondo" a causa "della situazione che ci hanno lasciato i signori del M5s nella precedente consiliatura. Un operato del quale si dovrebbero vergognare, hanno lasciato Roma senza la revisione dei treni per la metro A e B, e non hanno neanche messo i soldi per poterla fare sui treni di Metro C", ha sbottato Patané. "Chi ha governato finora dovrebbe chiedere scusa ai romani - ha aggiunto -. Il problema principale non è il sabotaggio. Se non hai fatto niente negli anni precedenti è chiaro che arrivano le scadenze delle revisioni e i tecnici dell'autorità nazionale del ministero fermano i treni". (segue) (Rer)