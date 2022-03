Trasporti: un tornio fuori uso e i treni senza revisione, così ieri è andata in tilt la Metro B (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi sulla Metro B dovrebbero viaggiare 37 treni, ma sono in servizio soltanto 13. Questo perchè 9 sono quelli le cui ruote vanno tornite, e per ciascuno ci vogliono 3 o 4 giorni, operazione che era in corso sui convogli ma si è interrotta a causa del danneggiamento del tornio. Altri 12, invece, stazionano nei depositi da tempo: 4 perchè non hanno svolto la manutenzione ordinaria, 4 perchè hanno bisogno della revisione generale, 2 sono incidentati da tempo e non sono mai stati avviati alla riparazione, 2 sono prossimi a tornare in circolazione, sono stati revisionati e sono in attesa di collaudo. Manutenzioni e revisioni mancate, e che riguardano 12 dei 37 treni, secondo Patané, "andavano fatte negli anni precedenti". L'assessore, infatti, ha chiarito: "Già abbiamo salvato i treni della Metro A, avrebbero dovuto andare fuori linea 20 convogli già a gennaio. Stiamo discutendo con il ministero per quelli della Metro C". (segue) (Rer)