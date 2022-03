Trasporti: un tornio fuori uso e i treni senza revisione, così ieri è andata in tilt la Metro B (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per riportare a un regime ordinario sia il funzionamento che la programmazione della manutenzione di metropolitane e treni, "avremo bisogno di 5 anni" e si dovrà intervenire su più fronti, "dall'armamento dei binari alle banchine, agli impianti antincendio. Poi abbiamo una situazione sulle rotabili e quindi sui treni. Se non hai fatto niente negli anni precedenti è chiaro che arrivano le scadenze e i tecnici dell'autorità di controllo del ministero fermano i treni", ha sottolineato Patané. Per questi motivi "stiamo mettendo in campo un vero e proprio piano Marshall. Da un lato c'è la manutenzione. Dall'altro abbiamo comprato un pacchetto di 30 treni ma ci vogliono due anni e mezzo prima che arrivino, vanno costruiti. E poi bisogna fare un patto sulla sicurezza ferroviaria, è chiaro che altrimenti l'autorità nazionale arriva e se non c'è la revisione dei treni te li ferma", ha concluso. (segue) (Rer)