- Sventolano bandiere della pace in piazza della Minerva in Sapienza: tanti gli studenti riuniti questo pomeriggio per dire "No" alla guerra in Ucraina. La manifestazione ha riunito studenti italiani, ucraini e russi, tutti insieme per ripudiare le violenze che stanno accadendo in questi giorni. (Rer)