Brescia: Del Bono, episodi di inciviltà in calo, occhio di riguardo soprattutto per giovani

- Dopo la pandemia a Brescia è stato registrato un intensificarsi di fenomeni di inciviltà urbana e di qualche rissa tra minori che però "dopo il periodo più intenso di quest'estate, sono in calo, anche a seguito di un presidio delle forze di polizia che è stato più efficace e dell'attenzione della Procura dei minori che è intervenuta nei casi più gravi". Lo ha affermato questa mattina il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, a margine della conferenza stampa di presentazione di "Bergamo-Brescia, Capitale italiana della cultura 2023" che si è tenuta oggi presso le Gallerie d'Italia, a Milano. Per Del Bono resta comunque un campanello d'allarme "perché dobbiamo guardare a questi ragazzi che stanno crescendo, con una sensibilità e un'attenzione speciale soprattutto ai luoghi dell'educazione e anche una nostra capacità di monitorare questi fenomeni creando canali del dialogo e dell'inserimento anche tramite sport, cultura, ma anche la capacità di aggregarsi in maniera diversa". "Devo dire che la repressione serve perché di fronte a gravi reati è necessaria, ma c'è un grande lavoro che dobbiamo fare quotidianamente che si chiama educazione. Brescia penso l'abbia capito abbastanza bene", ha chiosato il sindaco bresciano. (Rem)