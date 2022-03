Giornata dei Giusti: Consiglio regionale ricorda la bergamasca Lydia Gelmi Cattaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Non molti sanno che il primo nome italiano iscritto tra i Giusti delle nazioni allo Yad Vashem di Gerusalemme nel lontano 1974 è un nome di donna, una lombarda, una bergamasca. Si chiamava Lydia Gelmi Cattaneo, nata a Presezzo nel 1902 e morta a Bergamo nella residenza di Valverde nel 1994. Una personalità poliedrica e straordinaria che meriterebbe sicuramente maggior fama. Decoratrice e miniaturista di altissimo livello, coltivava interessi culturali e sociali inusuali per una donna tra le due guerre mondiali. Fu amica d'infanzia di Papa Roncalli e con lui scambiò una fitta corrispondenza durata fino a quando il Papa Buono morì nel 1963. Animata da una profonda fede cristiana, Lydia spese fin dalla giovinezza tempo e danaro per aiutare i poveri, gli emarginati, le classi sociali più disagiate. Nel 1938, alla promulgazione delle leggi razziali, vi si oppose pubblicamente con coraggio e durezza e quando nel 1943 cominciò la persecuzione vera e propria non esitò a mettere a repentaglio la propria vita aiutando decine di ebrei (52 per l'esattezza) a espatriare in Svizzera, ospitandoli nelle sue residenze, fornendo loro documenti falsi, cibo, assistenza sanitaria. Così fece anche con la giovane Irene Weiss, da lei ospitata per oltre un anno perché si era rotta una gamba poco prima della prevista fuga. Da questa circostanza prende spunto il lavoro teatrale messo in scena oggi dal Teatro degli Incamminati nell'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli. Sala gremita, nel rispetto delle regole Covid, di molti studenti delle classi medie dell'Istituto Comprensivo Luigi Galvani di Milano accompagnati dai loro insegnanti e dalla Dirigente Scolastica Anna La Rocca.