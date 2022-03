Giornata dei Giusti: Consiglio regionale ricorda la bergamasca Lydia Gelmi Cattaneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nell'accogliere i giovani spettatori, il Consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini ha sottolineato la straordinaria attualità della figura di Lydia Gelmi Cattaneo. "Lydia – ha detto Malanchini - non è stata una bergamasca qualunque, per quanto eccezionale ed eclettica in numerosi campi. E' stata invece e soprattutto la prima donna bergamasca insignita del titolo di 'Giusta tra le Nazioni' per la sua instancabile opera a favore di ogni perseguitato. La sua vita avventurosa e il suo impegno sono un messaggio molto forte, che in questi giorni è tornato quanto mai d'attualità e che deve essere di esempio a tutti noi". La pièce teatrale "Lydia tra le Nazioni", un progetto di Chiara Bettinelli, testi di Mara Perbellini, interpretata da Angela Demattè e Maria Laura Palmeri per la regia di Paolo Bignamini, approfondisce il tema del rapporto tra giustizia e misericordia. Alla fine della guerra Lydia dialoga con la rifugiata ebrea Irene da lei nascosta in casa per lunghi mesi sull'opportunità di salvare i fascisti e nazisti che si erano resi colpevoli di atrocità. La giovane Irene si convincerà della scelta per la vita di Lydia e testimonierà in suo favore nell'indagine avviata nei suoi confronti. Ricorre nella sua accorata perorazione finale la frase del Talmud "Chi salva una sola vita salva il mondo intero" specificando che il detto vale per qualsiasi vita umana, anche quella dei colpevoli, dei reprobi, degli sconfitti della storia. Il Teatro degli Incamminati è forse la più importante compagnia teatrale di giro italiana.