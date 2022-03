Giornata dei Giusti: Consiglio regionale ricorda la bergamasca Lydia Gelmi Cattaneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata nel 1983 su impulso di Giovanni Testori, si avvalse fin dall’inizio delle innovative regie di Emanuele Banterle, prematuramente scomparso, e delle straordinarie interpretazioni attoriali di Franco Branciaroli. Al loro seguito è cresciuta una stirpe di giovani e valenti interpreti che continuano l’opera voluta dal grande scrittore e drammaturgo di Novate Milanese scomparso nel 1993. Oggi il direttore artistico della compagnia è lo scrittore e poeta milanese Luca Doninelli. Al termine della performance teatrale, è intervenuto Francesco Cataluccio, responsabile editoriale di Gariwo, la foresta dei giusti onlus che promuove la realizzazione dei giardini dei giusti e rappresenta in Italia il Memoriale della Shoa di Gerusalemme. Cataluccio ha delineato la figura del “giusto”: non un santo o un eroe ma una persona normale capace di mettersi in gioco e di superare l’indifferenza per il dolore e l’ingiustizia. Cataluccio ha illustrato le iniziative che si terranno in questi giorni in tutta Italia in occasione della Giornata in memoria dei giusti dell’umanità istituita con legge dello Stato il 7 dicembre 2017. Alla celebrazione milanese prevista per domani 3 marzo parteciperà il Consiglio regionale della Lombardia rappresentato per l’occasione dal Vice Presidente Carlo Borghetti. Alla data del 31 dicembre 2020 erano 27712 i giusti riconosciuti dall’apposito comitato istituito nel 1966 presso lo Yad Vashem, di cui 734 italiani. (Com)