- L'Italia ha ripreso a rilasciare tutti i tipi di visti ai cittadini russi, compresi quelli turistici. Lo comunica il Centro visti per l'Italia Vms di Mosca. L'accettazione dei documenti è in vigore da ieri ed è necessario prenotarsi su appuntamento. L'ingresso in Italia è possibile con un modulo di localizzazione passeggeri (Plf) e un test molecolare negativo del coronavirus. (Rum)