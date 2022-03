© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Pd siamo disponibili a fare tutti gli atti esecutivi in Consiglio regionale del Piemonte, per stanziare più risorse a bilancio in maniera immediata per rispondere tempestivamente alle richieste d'aiuto del popolo Ucraino. Lo ha affermato il capogruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte Raffaele Gallo a margine della discussione in Aula sul conflitto in Ucraina. (Rpi)