Atac: Cotral, auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’individuazione della figura del nuovo Direttore Generale completa il nuovo management di Atac al quale rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro. Atac è una delle aziende più importanti d’Italia con cui Cotral condivide l’esperienza nell’associazione di categoria Agens. Anche come vicepresidente di Agens – dichiara in una nota la presidente di Cotral, Amalia Colaceci - ho personalmente sperimentato che lavorare per costruire un network di esperienze e know how condiviso tra le aziende del nostro Paese costituisce un valore aggiunto. Conosco l’ingegner Zorzan da tempo e nel nostro mondo è considerato un manager di grande esperienza professionale e capacità operativa. Le aziende di trasporto hanno attraversato un periodo molto difficile e hanno davanti sfide importanti che possono affrontare e vincere soltanto insieme, alzando gli standard qualitativi del servizio nell’interesse esclusivo dei cittadini.”(Com)