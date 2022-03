Ucraina: Otb Foundation accoglie appello Unhcr per aiutare famiglie in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati, lancia un appello per l'emergenza Ucraina e Otb Foundation prontamente risponde. La fondazione del Gruppo Otb - si legge in una nota - ha accolto per prima l'urgente appello lanciato da Unhcr a supportare le persone e le famiglie costrette alla fuga all'interno dei confini nazionali e verso i Paesi limitrofi. A meno di una settimana dall'inizio delle operazioni armate, è molto difficile indicare con precisione il numero di sfollati interni in Ucraina, ma si stima che oltre 100 mila persone abbiano dovuto abbandonare le proprie case per mettersi al riparo. Più di 600 mila rifugiati hanno già attraversato le frontiere dell'Ucraina in cerca di sicurezza nei paesi confinanti, ma i numeri crescono di ora in ora. Unhcr è presente con il suo personale in Ucraina, dove ha pre-posizionato scorte di beni di prima necessità che vengono distribuiti compatibilmente con le condizioni di sicurezza sul terreno, estremamente ridotte in questa fase anche per il personale umanitario. L'Agenzia Onu per i rifugiati ha una presenza di lunga data anche in Polonia, Romania, Moldavia e Ungheria, dove in queste ore sta supportando i Governi nell'accoglienza e assistenza ai rifugiati e coordinando la risposta all'emergenza da parte delle diverse agenzie delle Nazioni Unite e delle ong. (segue) (Com)