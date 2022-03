Ue: Gentiloni, ci attendiamo indebolimento ripresa ma non deragliamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non si attende che la ripresa deragli, ma che si indebolisca. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Dobbiamo dare un messaggio chiaro sul fatto che le basi economiche ci sono ancora, ma dobbiamo monitorare la situazione perché non possiamo escludere ulteriori effetti", ha detto. "E' importante che i cittadini sappiano che al momento non ci aspettiamo che la ripresa deragli completamente, ma che si indebolisca. Ritorneremo nelle nostre previsioni primaverili sulla nostra valutazione e adotteremo le decisioni del caso", ha proseguito. "Sulla clausola di salvaguardia, attualmente permane la decisione sulla scadenza a fine 2022", ha evidenziato. (Beb)