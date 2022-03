Malta: sospese procedure per acquisizione passaporti per cittadini di Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malta ha sospeso il regime che permette di acquistare i passaporti per i cittadini di Russia e Bielorussia. Lo ha annunciato oggi il governo maltese, spiegando che "recenti sviluppi" relativi all'invasione russa dell'Ucraina portano a non poter effettuare in maniera efficace i necessari controlli di due diligence. "Di conseguenza, la Community Malta Agency e la Residency Malta Agency hanno sospeso, fino a nuovo avviso, il trattamento delle domande per i suddetti status da parte di cittadini della Federazione Russa e della Bielorussia", ha affermato il governo maltese. La sospensione si applica sia al programma di cittadinanza per investimento di Malta sia a un programma di residenza tramite investimento, che deve essere rinnovato su base annuale. Le domande di rinnovo saranno prese in considerazione caso per caso e soggette a nuovi controlli di due diligence, ha affermato il governo. (Res)