Cgil: al via il processo per le devastazioni della sede nazionale durante corteo no vax

- Al via il processo, questa mattina a Roma, per i manifestanti no vax che il 9 ottobre devastarono la sede della Cgil in Corso d’Italia a Roma. Dinnanzi al presidente della I sezione penale del tribunale di Roma sono comparsi, tra gli imputati, il capo nazionale e quello romano di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino. I reati contestati a vario titolo vanno da devastazione aggravata in concorso a resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata; per Castellino, Fiore e l’ex Nar Luigi Aronica anche il reato di istigazione a delinquere. Cinque imputati hanno chiesto il giudizio abbreviato che si svolgerà il 21 marzo davanti al Gup di Roma.(Rer)