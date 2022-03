Covid: Sistema trasporti, grazie a presidente Molise per aiuti a categoria ncc 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo il presidente della Regione Molise Donato Toma per la disponibilità all’ascolto ed al dialogo, per gli aiuti pensati per la categoria e per aver condiviso con noi la necessità di eliminare quanto prima ogni tipo di restrizione anti-Covid, che penalizza non solo la nostra categoria ma tutto il Paese". Lo affermano in una nota Marta Regiardo e Carlo Santilli, rispettivamente vicepresidente e responsabile Molise di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus. Nell'incontro si è parlato dei 2 milioni e 66 per gli Ncc, della graduatoria per il reddito crescente e il presidente Tom ha mostrato interesse anche a fare il possibile anche per dare esenzione dal bollo. (Rer)