Migranti: Spagna, oltre 500 persone riescono a superare doppia recinzione a Melilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 500 delle circa 2 mila persone di origine subsahariana che hanno cercato di saltare la doppia recinzione che separa Mellilla (città autonoma spagnola in territorio nordafricano) dal Marocco sono riusciti nel loro intento. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo" tra agenti della Guardia civil impegnati nelle operazioni di contenimento sono risultati feriti in modo lieve e tre sub-sahariani hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per alcune ferite. Secondo la portavoce del governo locale, "la grande violenza usata dai migranti, che erano dotati di ganci, bastoni e viti nelle loro scarpe e che lanciavano pietre, ha fatto sì che superassero le forze di sicurezza marocchine che cercavano di impedire loro di raggiungere la recinzione". I migranti hanno percorso la strada dalla zona conosciuta come Villa Pilar, in particolare dal tratto che va dai posti di frontiera di Barrio Chino e Farhana, fino al Centro di permanenza temporanea per immigrati (Ceti). (Spm)