- La Bielorussia non ha preso, non prende e non prevede di prendere parte alle ostilità sul territorio dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, Anatolij Glaz, in un commento diffuso dal servizio stampa del dicastero. (Rum)