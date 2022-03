Ucraina: arrestate cinque persone a Kiev con munizioni nascoste in un giocattolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’Ucraina hanno fermato cinque persone accusate di essere dei “sabotatori” in una stazione della metropolitana di Kiev. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. Le forze dell'ordine avrebbero notato degli uomini che si comportavano in modo sospetto. "Durante un'accurata ricerca degli oggetti che portavano, la polizia ha trovato un giocattolo, un orso di peluche, in cui erano nascoste delle munizioni. Anche un altro degli uomini fermati, un cittadino bielorusso, aveva con sé delle munizioni", si legge in un comunicato. (Kiu)