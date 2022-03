Covid: Modena (FI), si apre prospettiva rassicurante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che da un anno a questa parte si sia lavorato al meglio e che il governo sia riuscito a tenere la barra dritta. Le vaccinazioni, giunte ormai a coprire oltre il 90 per cento della vaccinazione, e la riapertura delle scuole sono risultati sotto gli occhi di tutti. Basta questa constatazione per indurci con convinzione a votare a favore di questo decreto. Ora si approssima una meta rilevante e rassicurante". Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, durante le dichiarazioni di voto sul decreto legge numero 1/2022 che reca misure per contrastare la pandemia da Covid. "Quella del 31 marzo quando si concluderà lo stato di emergenza e si avvierà un cronoprogramma per uscire definitivamente dalle restrizioni, compresa una nuova modulazione del green pass che noi abbiamo considerato e consideriamo un provvedimento molto importante nella lotta alla pandemia - ha continuato la parlamentare -. Riguardo al decreto non posso non rilevare l'ottimo lavoro svolto da Forza Italia alla Camera, dove sono stati approvati alcuni emendamenti rilevanti in favore delle persone affette da incapacità cognitiva, di altri fragili e per il recupero delle ore di lezione perse degli studenti". (Rin)