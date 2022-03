Speciale difesa: Ucraina, Consiglio regionale approva all'unanimità mozione di condanna dell'aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato all'unanimità la mozione di condanna dell'aggressione russa e a sostegno dell'Ucraina proposta dal capogruppo del Partito Democratico Fabio Pizzul. "Il voto unitario del Consiglio regionale è un fatto importante – spiega il primo firmatario e capogruppo Pd Fabio Pizzul - perché ciò che ora dobbiamo dimostrare, come Lombardia, come Italia e come Europa è la piena e totale compattezza a condanna dell'aggressione a un Paese sovrano e a difesa dei valori irrinunciabili della democrazia e della pace". La mozione impegna la Giunta a fornire assistenza umanitaria, finanziaria ed economica alla popolazione ucraina e propone una serie di azioni concrete. Innanzitutto, il Consiglio regionale chiede la predisposizione di un programma per l’accoglienza dei profughi ucraini dalle zone di guerra e per favorire i ricongiungimenti dei minori attivando misure a favore delle badanti di nazionalità ucraina, e un piano sanitario urgente per la somministrazione di cure gratuite per tutti i cittadini ucraini che saranno ospitati in Lombardia. "C'è solo una posizione che si può tenere di fronte a questo conflitto ed è una posizione doverosa per cercare di tutelare le vite umane: chiedere alla Russia di ritirarsi immediatamente dal territorio ucraino", afferma Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. "Abbiamo una priorità, che prima ancora di essere politica è di natura morale – spiega Anelli – ed è pensare al bene di quei cittadini, civili inermi, che stanno soffrendo per colpa di un atto di violenza. Per questo siamo arrivati a condividere, in maniera responsabile e senza divisioni politiche tra i gruppi, una mozione urgente per chiedere che il nostro Governo si attivi con tutti gli strumenti possibili per fermare il conflitto e aiutare il popolo ucraino. A nostra volta, come lombardi, siamo pronti a fare la nostra parte e qui le proposte di misure che Regione può attuare, sempre contenute nel testo della mozione". (Com)