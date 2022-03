Speciale difesa: Svezia, premier Andersson, governo aumenterà risorse per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Svezia aumenterà le risorse destinate alla difesa. Lo ha affermato la prima ministra svedese Magdalena Andersson, nel corso di un discorso alla nazione. "Occorre rafforzare la capacità di difesa della Svezia e portare avanti il riarmo. La Svezia deve avere una difesa forte", ha detto Andersson. La premier ha poi invitato i cittadini a un comportamento responsabile: "Siate aggiornati, cercate informazioni da fonti credibili e usate il vostro giudizio". "Non diffondete nemmeno informazioni sulla difesa della Svezia. Ogni singola informazione su manovre e trasferimenti è un pezzo del puzzle per gli attori stranieri", ha aggiunto. "Oggi ci troviamo di fronte a un nuovo compito e chiediamo che noi svedesi ci uniamo in solidarietà con il popolo ucraino, in difesa della democrazia e della libertà per la sicurezza dell'intera Europa. La Svezia e il popolo svedese potranno portare a termine questo compito", ha concluso Andersson. (Sts)