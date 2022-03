Speciale difesa: Ucraina, Fassino, Italia unita e compatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero Fassino è soddisfatto del voto del Parlamento, da presidente della commissione Esteri della Camera ha lavorato per giorni al testo della risoluzione che ha ottenuto un sostegno praticamente unanime. Scrivere il documento, assicura in una intervista a "La Stampa" - "non è stato neanche troppo faticoso". La scelta di fornire armi all'Ucraina è stato il punto più delicato, ma non c'erano alternative secondo Fassino e, comunque, "parliamo di strumenti di difesa". Quindi non ha dovuto discutere troppo per arrivare al testo finale: "Devo dire che in tutte le forze politiche - sia di maggioranza che di opposizione - è prevalso un senso di responsabilità. Il testo finale approvato dal Parlamento è poco dissimile dal testo iniziale da me proposto ai partiti. Poi naturalmente ciascuno ha concorso con proposte, che io ho raccolto. Ma l'impianto è stato condiviso fin dall'inizio: abbiamo voluto una risoluzione in cui tutti si potessero riconoscere e che trasmettesse agli italiani e agli ucraini un'immagine di compattezza e unità. Un documento coerente con l'appello alla coesione e alla responsabilità che Draghi aveva fatto alla politica italiana". Il punto delicato, ovviamente, era il passaggio sull'invio di armi all'Ucraina: "Chiaramente è stato il punto su cui c'è stata maggiore discussione, ma è prevalsa la consapevolezza che per quanto siano dure e aspre le sanzioni, nel momento in cui c'è una offensiva militare devi sostenere gli ucraini anche nella loro resistenza armata. E vorrei sottolineare che la nostra scelta è di fornire apparati per la difesa dell'Ucraina, non per aggredire la Russia. Una scelta che si basa sullo statuto delle Nazioni Unite, che all'art 51 prevede il diritto alla legittima difesa di uno stato aggredito e il diritto di sostenerlo". (Res)