Speciale difesa: Ucraina, ministra Esteri tedesca all'Onu, Russia ha mentito su motivazioni aggressione

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha accusato la Russia di aver fatto ricorso a “sfacciate menzogne” per giustificare l'aggressione contro l'Ucraina. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, l'esponente dei Verdi è intervenuta alla riunione d'emergenza dell'Assemblea generale dell'Onu in corso a New York, dedicata al conflitto tra Russia e Ucraina. Baerbock ha accusato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, di aver abusato del potere del proprio Paese come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, l'esponente dei Verdi ha denunciato le “sfacciate menzogne” di Lavrov. Secondo Baerbock, Lavrov afferma che la Russia agisce “per legittima difesa, ma il mondo intero l'ha vista passare mesi ad ammassare truppe per prepararsi all'attacco”. Mentre Mosca insiste sull'essere intervenuta in Ucraina per difendere la minoranza russa da presunti abusi delle autorità di Kiev, il mondo intero vede le forze russe bombardare le abitazioni degli ucraini russofoni. Nel rivolgersi a Lavrov, Baerbock ha scandito: “Può ingannare se stesso, ma non ingannerà noi e non ingannerà il suo stesso popolo”. (Geb)