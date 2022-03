Speciale difesa: Ucraina, ministero Difesa russo, l'esercito ha assunto il pieno controllo di Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo ha assunto il pieno controllo della città ucraina di Kherson. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. "Infrastrutture civili, strutture di supporto vitale per la popolazione e trasporti urbani operano regolarmente", ha aggiunto Konashenkov, sottolineando che la città non soffre di carenza di generi alimentari e beni essenziali. Inoltre sono in corso negoziati tra il comando russo, l'amministrazione della città e quella regionale per mantenere il funzionamento delle infrastrutture sociali, nel tentativo di garantire la sicurezza della popolazione. (Rum)