Speciale difesa: Germania, capo Stato maggiore Difesa Zorn contrario a ripristino leva obbligatoria

- Il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn, è fermamente contrario al ripristino in Germania della leva obbligatoria, abolita con il servizio civile nel 2011. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la questione è tornata di attualità a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. “Il servizio militare obbligatorio, così come ancora lo conosciamo, non è necessario nella situazione attuale”, ha affermato Zorn. Il generale ha aggiunto che le Forze armate della Germania (Bundeswehr) e i loro compiti sono cambiati. Al riguardo, il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco ha evidenziato che “i coscritti sono assolutamente inadatti a combattere nel cyberspazio, per citare solo un esempio”. Secondo Zorn, infine, la Bundeswehr necessita di “personale ben formato, e in alcuni casi anche altamente specializzato, per coprire l'intera gamma di compiti”. (Geb)