Messico-Cina: ministro Esteri Ebrard riceve ambasciatore Zhu Qingqiao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha ricevuto martedì l'ambasciatore della Cina, Zhu Qingqiao. I due, ha scritto Ebrard in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, hanno "conversato sui 50 anni di relazione bilaterale e sulla sua potenziale crescita negli anni a venire". Messico e Cina hanno festeggiato mezzo secolo di relazioni diplomatiche a metà febbraio. Nel 2020 gli scambi commerciali hanno raggiunto un valore complessivo di circa cento miliardi di dollari, con un netto predominio - circa l'80 per cento - delle esportazioni cinesi in Messico. Il grosso delle esportazioni messicane a Pechino si concentra sulle materie prime, rame e piombo. In Cina, secondo socio commerciale, il Messico esporta l'1,5 per cento dei prodotti venduti oltre confine (contro l'80 per cento negli Usa e il 2,7 per cento in Canada). Dal Paese asiatico riceve il 16,6 per cento del totale delle merci importate (contro il 48,8 per cento degli Usa). (segue) (Mec)