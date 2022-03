Messico-Cina: ministro Esteri Ebrard riceve ambasciatore Zhu Qingqiao (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno squilibrio che “manterrebbe viva la tentazione di scommettere sul risolvere questa differenza con l’uso della forza, cosa che ci metterebbe tutti in pericolo”. Il capo dello Stato ha in questo senso definito “indovinata” la firma del nuovo trattato commerciale dei paesi dell’America del nord Tra i tanti vantaggi di una maggiore integrazione commerciale, c’è quella di poter “contare su una forza lavoro giovane e creativa, sviluppo tecnologico e grande ricchezza di risorse naturali. La distanza tra i nostri Paesi permette di risparmiare in trasporto, ed esiste sufficiente domanda nei nostri mercati”, ha sottolineato il presidente messicano. “Il consumo per capita dell’America è di 18mila dollari contro i 1.400 dollari dell’Asia. Ciò nonostante, oggi un consumatore della nostra regione per comprare un elettrodomestico o un’automobile deve mettersi in fila perché non ci sono semiconduttori, o perché è aumentato il prezzo del trasporto marittimo”. (segue) (Mec)