Messico-Cina: ministro Esteri Ebrard riceve ambasciatore Zhu Qingqiao (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È paradossale che ci sia tanto contante in circolazione in America del Nord e i porti del Pacifico siano saturati da merci in arrivo dall’Asia. Perché non possiamo produrre in America del Nord ciò che consumiamo?”, ha aggiunto Lopez Obrador insistendo sulla necessità di “promuovere un programma di investimenti produttivi in America del Nord per la sostituzione delle importazioni”. A tal proposito è necessario liberarsi da “miti e pregiudizi”, iniziando a considerare i migranti come la risposta alla domanda di forza lavoro della regione. (Mec)