- La Commissione europea non proporrà di aprire nuove procedure per i disavanzi eccessivi questa primavera. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando le linee guida per la politica di bilancio. "Data l'eccezionale incertezza, la Commissione non proporrà di aprire nuove procedure per i disavanzi eccessivi questa primavera. Riprenderemo la questione in autunno", ha detto. (Beb)